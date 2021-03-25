В Европарламенте призвали ответить на санкции США в отношении «Северного потока – 2»

Европарламентарий от Франции Матильда Андруэ призвала защитить экономические интересы Евросоюза за счет противостояния санкциям США в отношении проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2».

В своём обращении, Андруэ отметила, что 120 европейских организаций, которые имеют отношение к прокладке трубопровода, были вынуждены отказаться от участия в проекте из-за оказанного со стороны США давления. По ее словам, действия Вашингтона противоречат нормам международного права и являются «прямым нападением на экономические интересы и национальный суверенитет» стран ЕС.

В связи с этим, как отмечает RT, депутат поинтересовалась, когда Еврокомиссия перейдет от «пустых слов» к реальным действиям и примет конкретные меры по борьбе с американскими санкциями.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 25.03.21

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