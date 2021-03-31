В Италии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России

В Риме задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет Repubblica. По данным издания, задержание состоялось в момент передачи документов в обмен на деньги.

Также отмечается, что было организовано расследование с участием спецподразделения карабинеров и спецслужб. Издание со ссылкой на силовиков утверждает, что один из подозреваемых является военнослужащим армии Италии, а другой – вероятно, сотрудником посольства РФ. Их задержали во вторник вечером, 30 марта, во время передачи документов в обмен на денежное вознаграждение.

По информации издания, итальянский офицер пошел на сотрудничество и согласился предоставить секретные сведения в обмен на деньги, «вероятно, столкнувшись с серьезными семейными проблемами».

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 31.03.21

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