В посольстве подтвердили задержание россиянина по делу о шпионаже в Италии

Офицер Военно-морского флота Италии был арестован по обвинению в шпионаже в пользу России. Кроме того, был задержан российский офицер, однако из-за дипломатического статуса итальянские власти не могут судить его и вышлют страны. Офицера ВМФ обвинили в передаче гражданину России секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. Об этом сообщил представитель итальянских сил безопасности.

Задержание офицера военно-морского флота состоялось вечером 30 марта. Операция проводилась под контролем итальянской контрразведки и штаба обороны. В поле зрения спецслужб попали капитан фрегата ВМФ Италии и аккредитованный при посольстве РФ офицер. Их задержали во время тайной встречи, в ходе которой производился обмен секретных документов на деньги.

В квартире итальянского офицера прошел обыск. Силовики обнаружили сверхсекретные документы НАТО. Таким образом нельзя исключать, что ранее он уже передал их копии.

В связи со случившимся МИД Италии утром 31 марта вызвал посла России в Рим. В посольстве РФ выясняют обстоятельства произошедшего и пока не раскрывают каких-либо деталей. Дипломаты выразили надежду, что инцидент не отразится на двусторонних отношениях.

«Подтверждаем задержание 30 марта в Риме…Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии», – приводит РИА «Новости» заявление дипломатического ведомства.

По данным итальянской газеты Corriere della sera, российский офицер будет выслан из Италии, так как имеет дипломатический статус, что не позволяет его арестовать.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 31.03.21

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