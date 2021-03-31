Шпионский скандал: Италия выдворит из страны двух российских официальных лиц

Италия вышлет из страны двух российских официальных лиц в связи с задержанием по обвинению в шпионаже в пользу России офицера Военно-морского флота Италии и российского военного, аккредитованного при посольстве РФ. Об этом заявил глава итальянского МИД Луиджи ди Майо.

«Мы передали твердый протест итальянского правительства послу России в Италии и уведомили о немедленной высылке двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу», – написал министр иностранных дел Италии в своем твиттере.

Ранее сегодня газета Corriere della Sera сообщила, что итальянские власти выдворят из страны задержанного по подозрению в шпионаже российского военного. Издание отмечало, что арест этого человека невозможен из-за его дипломатического статуса.

Позже газета уточнила, что помимо задержанного россиянина персоной нон-грата также будет объявлен его непосредственный начальник. Имена высылаемых не раскрываются.

На шпионский скандал в Италии отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не располагают информацией о причинах и обстоятельствах задержания российского гражданина в Италии, но надеются на сохранение «позитивного и конструктивного» характера российско-итальянских отношений.

МИД России в свою очередь заявил, что дополнительно объявит о возможных ответных шагах на высылку из Рима двух сотрудников посольства РФ, отметив, что решение итальнских властей не соответствует уровню двусторонних отношений, передает «Интерфакс».

Ранее представитель итальянских сил безопасности сообщил задержании капитана фрегата ВМС Италии и российского офицера, работающего при посольстве России, по обвинению в шпионаже. Офицера ВМФ обвинили в передаче гражданину России секретных документов в обмен на денежное вознаграждение.

Операция по задержанию проходила вечером 30 марта под контролем итальянской контрразведки и штаба обороны. Итальянского и российского офицеров задержали во время тайной встречи, в ходе которой производился обмен секретных документов на деньги. Капитана ВМС Италии заподозрили в том числе в передаче секретных данных НАТО.

Обновлено. По данным посольства РФ в Италии, Рим объявил персонами нон-грата двух сотрудников аппарата военного атташе при российской дипмиссии, передает РИА «Новости».

Рим, Москва, Наталья Петрова

Рим, Москва. Другие новости 31.03.21

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