При взрыве в Афганистане пострадали десятки людей

В Афганистане прогремел взрыв. В результате около 20 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в городе Джелалабад в восточной афганской провинции Нангархар. По последним данным, жертвами взрыва стали два человека, еще 18 пострадали. Среди раненых были мирные жители и сотрудники правоохранительных органов.

Причины взрыва не уточняются. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность.

Кроме того, ночью произошло нападение на военный лагерь в провинции Тахар. Погибли шесть сотрудников сил безопасности Афганистана. Силовикам удалось ликвидировать восемь боевиков.

Кабул, Зоя Осколкова

Кабул. Другие новости 07.04.21

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