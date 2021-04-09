Госдеп оправдался за выпад Байдена против Путина

В Госдепартаменте США объяснили резкие высказывания американского президента Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что позиция американского лидера основана на «прагматичном подходе к России», сообщает газета The Washington Post.

«Президент четко понимает две вещи», – сказал Блинкен. Ему (Байдену – прим. ред.) необходимо «заставить Россию отвечать за любые безрассудные или враждебные действия, которые она предпринимает», но в то же время он открыт для сотрудничества в областях, представляющих для стран обоюдный интерес, пояснил глава Госдепа.

Блинкен подчеркнул, что Байден придерживается политики целесообразности в отношении Москвы.

Напомним, в марте в интервью телеканалу ABC Байден заявил, что его российский президент «заплатит» за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Также американский лидер дал положительный ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Президент РФ в ответ привел детскую поговорку «кто обзывается, тот сам так называется», подчеркнув, что в этих словах есть глубокий смысл.

После скандальных формулировок президента США из страны был отозван посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов для консультаций по вопросу дальнейшего взаимодействия с Вашингтоном. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал его возвращение вопросом не ближайших дней.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 09.04.21

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