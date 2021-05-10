Франция на пороге гражданской войны: военные снова обратились к президенту Макрону

Группа французских военных обратилась к президенту страны Эммануэлю Макрону с письмом в поддержку послания отставных коллег с предупреждением о высокой вероятности гражданской войны. «Мы говорим о выживании нашей страны, о выживании вашей страны», – говорится в обращении, опубликованном в издании Valeurs Actuelles.

«Они (отставные военные) жизнь положили на уничтожение исламизма, которому вы идете на уступки на нашей земле… Если гражданская война начнется, военные поддержат порядок на вверенной им территории. <...> Гражданская война созревает во Франции, и вы (Макрон) прекрасно это знаете», – цитирует «Интерфакс» послание военных к Макрону и кабинету министров Франции.

СМИ отмечают, что неясно, сколько французских военных стоят за этим письмом, и какие у них звания. В то же время сами авторы послания описали себя как молодое поколение военных, непосредственно принимавших участие в операциях, которые Франция начала после атак 2015 года.

Ранее письмо с аналогичными предостережениями направили в СМИ 20 отставных французских генералов и группа офицеров. Это обращение вызвало большой резонанс во Франции. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал это недопустимым вмешательством военных во внутреннюю жизнь Франции и выпадом против республиканских принципов, а начальник Главного штаба ВС Франции Франсуа Лекуантр пообещал наказать авторов послания.

Париж, Светлана Антонова

Париж. Другие новости 10.05.21

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