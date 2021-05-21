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Пятница, 21 мая 2021, 11:12 мск

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В Эквадоре обнаружили крупную партию наркотиков в бананах для России

Полиция Эквадора выявила крупную партию наркотического вещества в грузе, предназначенном для отправки в Россию и Бельгию. Об этом сообщает местный телеканал Ecuavisa.

805 брикетов кокаина были обнаружены на тихоокеанском побережье, в порту города Гуаякиль.

Наркодилеры часто используют бананы для маркировки запрещенных веществ. При этом преступники как прячут наркотики в ящики за настоящими фруктами, так и используют муляжи, начиненные кокаином.

В этот раз наркотик был упакован в плотные черные пакеты, каждый из которых был подписан. Вес кокаина не уточняется, однако стоимость партии, по оценкам правоохранителей, составляет несколько миллионов долларов.

Кито, Зоя Осколкова

Кито. Другие новости 21.05.21

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