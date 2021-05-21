Канадская летчица кормила солдат кексами с наркотиками во время учений

В Канаде будут судить служащую вооруженных сил Челси Когсуэлл. Женщина была пилотом бомбардировщика и кормила сослуживцев кексами с каннабисом. Об этом сообщает CTV News.

Установлено, что солдаты артиллерийского подразделения получали от Когсуэлл кексы в качестве угощенья, когда она дежурила в столовой. По словам военнослужащих, они не знали, что в составе кондитерских изделий присутствовали запрещенные вещества.

Несколько бойцов пожаловались на появление паранойи, усталости, обезвоживания и замешательства. «В результате солдаты не смогли должным образом провести учения по безопасному обращению с оружием и взрывчатыми веществами», – говорится в судебных документах.

Когсуэлл было предъявлено 18 обвинений, среди которых применение запрещенных веществ, нарушение порядка и дисциплины, а также недостойное поведение. Отмечается, что это первый подобный случай в канадских вооруженных силах.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 21.05.21

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