Аналитики назвали нестыковки чешской версии инцидента в Врбетице

Власти Чехии настаивают на виновности российских спецслужб ко взрывам в Врбетице в 2014 году, при которых погибли два человека. Аналитики чешского агентства EXANPRO указали на ряд нестыковок в официальной версии, пишет Parlamentni listy.

Первой стало электронное письмо, якобы отправленное сотрудниками спецслужб РФ Александром Мишкиным и Анатолией Чепигой. Само письмо ни разу не было обнародовано, а некоторое время отправителем называли Национальную гвардию Таджикистана. Аналитики отметили, что не подтвержден не только отправитель, но и сам факт существования послания.

Во-вторых, темой письма якобы стало предоставлении доступа на режимную территорию. Но нет доказательств, что Мишкин и Чапига воспользовались доступом и фактически были на складе за день до взрывов.

Аналитики предположили, что копии паспортов подозреваемых Прага получила от «иностранного партнера», который решил «пустить национальную политику страны по направлению своих интересов».

Как сообщал «Новый День», президент Чехии Милош Земан допустил, что взрывы на оружейных складах должны были скрыть недостачу. И эту версию рассматривает следствие. Главы чешских правительства и Минюста опровергли его заявление и заявили, что другого вероятного виновника, кроме России, никто не ищет.

Прага настаивает, что Россия должна ей 47 млн долларов компенсации за последствия взрывов в Врбетице. После высказанных обвинений и высылки российских дипломатов, отношениями между Прагой и Москвой заметно ухудшились. Россия включила Чехию в список недружественных государств.

Прага, Наталья Рязанова

Прага. Другие новости 03.06.21

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