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Понедельник, 7 июня 2021, 17:44 мск

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Девятилетний мальчик оказался самым молодым наркодилером в Великобритании

В Великобритании задержали самого молодого торговца крэком – наркодилеру всего девять лет. Об этом сообщает The Mirror.

Полиция задержала мальчика за хранение наркотиков с целью их продажи. При этом в Англии и Уэльсе уголовная ответственность наступает с десяти лет, поэтому ребенку пока не могут предъявить обвинения.

Полицейские предполагают, что мальчика использовал взрослый из его семьи. Не исключено, что школьника заставили хранить наркотики, чтобы обезопасить себя от опасности лишиться свободы.

За последние пять лет в Великобритании было зарегистрировано примерно 16 тысяч сообщений о преступлениях, в которых подозреваемыми стали дети в возрасте девяти лет и младше. Преступность в королевстве молодеет с каждым годом, а пандемия коронавируса только усилила эту и без того сложную ситуацию.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 07.06.21

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