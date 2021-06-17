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Четверг, 17 июня 2021, 13:51 мск

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Армения откажется от названия «коньяк» для своей продукции

Армянские производители откажутся от использования слова «коньяк» для названия своей продукции с 2043 года. Сейчас обсуждается новое наименование, которое позволит не потерять долю рынка.

«Соглашением о расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, подписанным в 2017 году, предусматривается отказ с 2043 года от использования слова «коньяк» при экспорте коньячной продукции в контексте защиты географических наименований ЕС. Соответственно, до 2043 года армянские производители будут проводить соответствующую маркетинговую стратегию, а правительство им будет в этом помогать и содействовать», – рассказал ТАСС и.о. вице-премьера республики Мгер Григорян.

Термин «коньяк» является защищенным географическим наименованием, использовать которое, согласно действующим в Евросоюзе правилам, можно только для продукции, произведенной во французском департаменте Шаранта. Там находится город, именем которого стали называть алкогольный напиток. ЕС выделит Армении финансовую помощь в размере 3 млн евро, которую потратят на реализацию маркетинговой стратегии.

Сейчас активно обсуждаются новые названия, которые будут использоваться для замещения слова «коньяк». Армянские производители опасаются потери доли рынка из-за смены наименования. По данным Григоряна, за последние три календарных года объем экспорта армянского коньяка составил около 0,5 млрд долларов, из них порядка 79% – в Россию.

Ереван, Зоя Осколкова

Ереван. Другие новости 17.06.21

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