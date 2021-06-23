Франция включила Россию в список стран с высоким распространением Covid-19

Власти Франции отнесли Россию к числу стран с повышенным риском распространения Covid-19. В составленном списке Россия соседствует с Намибией и Сейшелами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление французского правительства.

Франция рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в страны из списка. Исключением могут стать визиты из-за особых обстоятельств. А все приехавшие из подобных государств во Франции в обязательном порядке должны пройти карантин.

Представитель французского кабмина Габриэль Атталь отметил, что около 10% новых случаев заражения коронавирусом в России приходится на индийским штамм.

Напомним, власти Москвы сообщили, что почти 90% новых больных Covid-19 являются носителями штамма «Дельта», который впервые был зарегистрирован в Индии.

Суточная заболеваемость в России почти непрерывно растет, а число летальных исходов второй день превышает 500. В Москве и Петербурге зафиксирован антирекорд по количеству смертей пациентов с Covid-19.

Париж, Наталья Рязанова

Париж. Другие новости 23.06.21

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