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Среда, 30 июня 2021, 11:10 мск

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Гватемала попросила Россию вернуть аванс за «Спутник V»

Власти Гватемалы потребовали от России возврата денег за поставку вакцины «Спутник V». Российская сторона нарушила график поставок, заявила министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес на пресс-конференции.

Видео со встречи с прессой опубликовала в соцсети журналист Андреа Домингес.

Власти России и Гватемалы договорились о поставках 16 млн доз вакцины. В апреле Москва получила аванс в 6 млрд рублей, но пока отгрузила только 150 тыс. доз препарата. Глава Минздрава в переговорах с российской стороной потребовала вернуть аванс и дала 20 дней на допоставку вакцины.

В Российском фонде прямых инвестиций заверили, что не отказываются от выполнения контракта. Препарат доставят покупателю в ближайшее время.

«Еще один самолет со «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе, а следующий – уже в начале следующей недели», – сказал директор по специальным проектам РФПИ Глеб Брянский (цитата по Reuters).

Как сообщал «Новый День», из-за ажиотажа в прививочных пунктах в некоторых регионах России появился недостаток вакцины от коронавируса. Так, 24 июня вакцина закончилась в Екатеринбурге, а во всей Свердловской области осталось меньше 20 тыс. доз препарата. Вскоре в регион доставили 36 тыс. доз вакцины, а через несколько дней – еще 12 тыс. Власти региона беспокоятся, что этого количества не хватит, чтобы привить всех желающих.

Гватемала, Наталья Рязанова

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