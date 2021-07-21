Жертвами наводнения в Китае стали 12 человек

В китайской провинции Хэнань после проливных дождей оказались затоплены крупные города. Не менее 12 человек погибли в метро. Местные СМИ сообщают о тысячах пострадавших. В поисково-спасательных работах задействованы более 20 тысяч сотрудников экстренных служб.

Наводнение стало причиной эвакуации 200 тысяч жителей города Чжэнчжоу. Напора стихии не выдержала местная дамба – в ней образовалась дыра. Военные пытаются не допустить прорыва плотины. Метро мегаполиса с населением 10 млн оказалось затоплено. Более 500 человек смогли выбраться из подземки. 12 человек стали жертвами стихии, еще пятеро получили серьезные травмы.

По информации экстренных служб, от непогоды пострадали по меньшей мере 36 тысяч человек. Потоки воды сносят легковые автомобили и грузовики. В аэропорту Чженьжоу отменили все вылеты.

Тем временем, тысячи спасателей продолжают работу по всей провинции. Вода не уходит, а прогнозы синоптиков неблагоприятные, по их словам, проливной дождь будет продолжаться еще как минимум сутки.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 21.07.21

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