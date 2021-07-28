Попавшийся на допинге призер Олимпийских игр приговорен к 25 годам тюрьмы

В Австралии приговорили к 25 годам тюрьмы гребца-байдарочника Натана Баггали. На Олимпийских играх в Афинах в 2004 году он взял две серебряные медали, а затем был уличен в допинге, завершил спортивную карьеру и связался с наркоторговцами.

Баггали ушел из спора в 2005 году, затем он неоднократно фигурировал в делах, связанных с наркотиками. В 2018 году бывшего спортсмена с братом поймали на попытке провезти 650 килограмм кокаина, передает ABC News.

По данным следствия, братья Баггали отправились на лодке к грузовому судну, где забрали крупную партию кокаина. Злоумышленников выследил патрульный корабль ВМС Австралии. Братья попытались избавиться от незаконного груза и выбросили его в воду. Однако правоохранители обнаружили несколько пакетов с запрещенным веществом на берегу.

Дрю Баггали получил 28 лет тюрьмы, Натан был приговорен к 25 годам лишения свободы. Он сможет просить об условно-досрочном освобождении только через 12 лет.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 28.07.21

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