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Четверг, 29 июля 2021, 11:39 мск

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Жертвами наводнения в Афганистане стали около 150 человек

В Афганистане сильные ливни стали причиной наводнения на северо-востоке страны. По предварительным данным, жертвами стихии стали около 150 человек.

Наиболее пострадал уезд Камдеш, в провинции Нуристан, что на границе с Пакистаном, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя местных властей.

Наводнение обрушилось на регион в ночь со среды на четверг. Мощными потоками грязной воды уносило автомобили, с корнем вырывало деревья. Стихия также задела часть Пакистана.

Точное количество погибших уточняется. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию.

Кабул, Зоя Осколкова

Кабул. Другие новости 29.07.21

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