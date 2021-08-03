Билл и Мелинда Гейтс развелись и отказались от алиментов

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально расторгли брак. Они подписали соглашение, которое освобождает обоих бывших супругов от алиментов, передает CNN Business.

Документы о разводе основаны на заключенном ранее договоре о раздельном проживании. В публичной части сделки нет данных о разделе имущества, но есть пункт, согласно которому Билл и Мелинда отказались от алиментов. Мелинда также решила оставить фамилию мужа после развода.

Напомним, о планах супругов развестись стало известно в начале мая. Билл и Мелинда заявили, что больше не могут развиваться как пара, но продолжат совместное дело – управление благотворительным фондом.

Как сообщал «Новый День», Билл передал жене часть своих активов на $1,8 млрд. Эксперты предположили, что супруги заранее договорились о том, как поделят имущество.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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