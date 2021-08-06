Телеканал CNN уволил трех сотрудников за отказ привиться от Covid-19

Руководство американского телеканала CNN уволило трех журналистов, отказавшихся прививаться от коронавируса. Об этом сообщил сотрудник телеканала со ссылкой на главу CNN Worldwide Джеффа Закера.

«На прошлой неделе мы узнали о трех сотрудниках, которые приходили в офис без прививки. Все трое были уволены. У нас политика абсолютной нетерпимости по этому поводу», – процитировал служебную записку журналист Оливер Дарси в Twitter.

При этом, возвращение сотрудников в офис с удаленной работы отложено до середины октября из-за большого числа больных Covid-19.

Как сообщал «Новый День», французские пожарные объявили о забастовке из-за введенной для них обязательной вакцинации от коронавируса. Власти заявили, что увольнять непривитых не будут, но лишат зарплаты.

Напомним, Минтруд РФ запретил увольнять работников только за отказ прививаться от Covid-19, но разрешил отстранять от работы без сохранения зарплаты, если в регионе введена обязательная вакцинация.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 06.08.21

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