Власти Минска потребовали убрать товары из Литвы, Польши и Украины с полок магазинов

Власти Минска потребовали от торговых сетей убрать товары из Украины, Литвы и Польши с видных мест. В противном случае к бизнесу «примут меры», заявил глава Минского горисполкома Владимир Кухарев.

«Ряд стран ввели против нас санкции – Украина, Литва, Польша, – а их товары стоят в магазинах на лучших полках! Мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры», – цитирует политика «Беларусь сегодня».

Кухарев во время выездного расширенного заседания президиума Совета Республики призвал распространить подобную политику к импортным товарам на всю страну.

Как сообщал «Новый День», после вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair рейса Афины-Вильнюс страны ЕС закрыли воздушное пространство для белорусских лайнеров и отказались пролетать над территорией Белоруссии.

Минск в ответ прекратил сдерживать нелегальных беженцев, которые направлялись в Европу через белорусскую территорию. В ответ на вызванные нелегальными мигрантами беспорядки страны ЕС пригрозили Минску новыми санкциями.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 08.08.21

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