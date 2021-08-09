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Понедельник, 9 августа 2021, 10:48 мск

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Трое россиян погибли при наводнениях в западной Германии

Фото: twitter.com/Polizei_Thuer

Трое граждан России погибли в результате наводнений в западной части Германии. Посол России в Берлине Сергей Нечаев выразил соболезнования их семьям и друзьям.

«По последним данным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

Российская дипмиссия в Германии следит за ситуацией, и посол назвал беспрецедентными последствия наводнений. Число погибших превысило 180 человек, еще 70 числятся пропавшими без вести.

«Данная природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии», – отметил Нечаев.

Ранее сообщалось о 164 жертвах наводнений. Ущерб от стихии превысил 10 млрд евро: разрушены и смыты несколько участков железной дороги, автомагистралей, потоками воды и селями размыты дома.

Берлин, Наталья Рязанова

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Москва, Центр России, В мире, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Германия, Наводнение,