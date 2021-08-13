В США впервые снизилась численность белого населения

Белых людей в США теперь проживает меньше, чем когда-либо, следует из данных переписи. Впервые с конца 18-го века доля белого населения стала меньше 60%, передает Reuters.

Число представителей других рас за 10 лет выросло на 276%. В 2010 году их насчитывалось 9 млн человек, а в 2020 стало 33,8 млн. При этом доля белых не испаноязычных американцев сократилось на 8,6% и составила 57,8% от всего населения Штатов.

Впервые с момента включения Калифорнии в состав США латиноамериканцы стали там основной этнической группой – их 39,4% от населения штата. В штате Техас белые не испаноязычные жители составили только 39,7% от числа проживающих.

Напомним, в конце мая в США прошла волна масштабных акций протеста после смерти темнокожего Джорджа Флойда от жестких действий полиции. Митинги переросли в погромы с поджогами и столкновениями между демонстрантами и полицией. Население оказалось под давлением движения Black Lives Matter, а президент США Джо Байден назвал расистов угрозой пострашнее, чем террористы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 13.08.21

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