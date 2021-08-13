В Турции жертвами наводнений стали 27 человек

В Турции выросло число погибших в результате наводнений. По последним данным, жертвами стихии стали 27 человек. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

По информации ведомства, при селях и наводнении в провинции Кастамону погибли 25 человек, двое – в Синопе, один пропал без вести в Бартыне.

Проливные дожди, прошедшие сразу в нескольких турецких провинциях, спровоцировали потопы, оползни и сели. Основной удар приняла на себя провинция Кастамону. Потоками были разрушены несколько многоэтажных зданий, спасатели сейчас разбирают завалы в поисках выживших.

Кроме того, оползни повалили деревья и несколько вышек ЛЭП. В результате около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорог блокировано движение в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 13.08.21

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