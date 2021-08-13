Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Мексики и США обострилась

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал беспрецедентным количество мигрантов, которые пытаются пересечь границу с Мексикой. За месяц было зафиксировано более 200 тысяч незаконных попыток попасть на территорию Штатов.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентным числом иммигрантов на пунктах пропуска на нашей южной границе», – приводят слова Майоркаса американские СМИ.

По его словам, люди уезжают из их стран в США по нескольким причинам, среди которых бедность, рост насилия и коррупция.

«Ситуация на границе – это один из самых сложных вызовов для нас. Ситуация сложная, она постоянно меняется и затрагивает людей в сложных ситуациях на фоне глобальной пандемии», – завил министр.

Число прибывающих в Соединенные Штаты мигрантов выросло после прихода к власти Джо Байдена. Он отменил несколько миграционных запретов, принятых его предшественником Дональдом Трампом. Члены Республиканской партии заявляют, что президент своими решениями дал недвусмысленный сигнал нелегалам, что привело к значительному росту их числа.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 13.08.21

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