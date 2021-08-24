В Великобритании задержали рекордное число нелегальных мигрантов

Рекордное за сутки число мигрантов задержали при попытке проникнуть в Великобританию. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные британского МВД.

828 нарушителей границы задержали, когда она пытались пересечь пролив Ла-Манш, отделяющий остров от континентальной Европы, это рекордный показатель за сутки. В тот же день еще 193 нелегальных мигранта были остановлены властями Франции.

Предыдущий рекорд был установлен 12 августа, тогда британским пограничникам за один день удалось перехватить 592 мигранта.

Нелегалов в Великобритании привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. Ранее Лондон и Париж договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией. Количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега пролива.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 24.08.21

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