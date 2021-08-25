Победительница чемпионата по безделью пролежала под деревом 117 часов

В Черногории прошел чемпионат по безделью. Победительницей стала женщина, установившая абсолютный рекорд, она пролежала под деревом почти пять суток.

Чемпионат проходил в селе Брезна, которое находится между городами Никшич и Плужине. Участники должны лежать, не покидая свои места как можно дольше. Правилами разрешалось спать, читать, пользоваться гаджетами, есть и пить, но запрещено вставать. В туалет позволяется сходить только раз в восемь часов.

Победу одержала Дуда Аксич из Подгорицы. Она пролежала 117 часов и получила главный приз в размере 300 евро. Второе место досталось Николе Бошковичу, он уступил победительнице всего пять минут, а третьим стал Марко Вукович, который смог пролежать 115 часов.

Чемпионат по безделью проходит ежегодно, однако в прошлом году он был отменен из-за пандемии коронавируса.

Подгорица, Зоя Осколкова

Подгорица. Другие новости 25.08.21

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