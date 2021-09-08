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Среда, 8 сентября 2021, 16:00 мск

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В Турции во время тренировки разбился самолет

В Турции разбился учебно-тренировочный самолет. Об этом сообщают местные СМИ. Поиски на месте крушения ведутся с помощью дрона.

По данным издания Hürriyet, авария произошла в районе Гекгез провинции Сакарья. О крушении сообщил местный житель.

К месту падения самолета выехали пожарные и спасательные службы. Пока нет информации о пострадавших. Также уточняются данные о том, сколько человек находилось на борту.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 08.09.21

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