В Турции во время тренировки разбился самолет

В Турции разбился учебно-тренировочный самолет. Об этом сообщают местные СМИ. Поиски на месте крушения ведутся с помощью дрона.

По данным издания Hürriyet, авария произошла в районе Гекгез провинции Сакарья. О крушении сообщил местный житель.

К месту падения самолета выехали пожарные и спасательные службы. Пока нет информации о пострадавших. Также уточняются данные о том, сколько человек находилось на борту.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 08.09.21

Российские власти предложили Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение. / Президент Сербии направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью главы МЧС России. / Запад попытается втянуть Россию в конфликт на афгано-таджикской границе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»