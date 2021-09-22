Госдеп потребовал нарастить украинский транзит газа из России в Европу

Старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштайн призвал Россию полностью использовать возможности проложенного через Украину газопровода. Увеличение транзита газа поможет восполнить недостаток запасов в Европе.

«Через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения газом Европы. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому ей следует сделать это как можно быстрее», – заявил американский чиновник в беседе с Bloomberg.

Хохштайн назвал политическим шагом отказ «Газпрома» бронировать на октябрь дополнительные мощности для транзита газа через Украину. По его мнению, Россия таким образом намерена надавить на Европу для скорейшего запуска «Северного потока-2», что «вызывает беспокойство».

Ранее Хохштайн признал, что европейские газохранилища остаются полупустыми, и теперь не все страны могут купить голубое топливо по резко подскочившей цене. Аналогичная ситуация сложилась на Украине, ранее отказавшейся от газового контракта с Россией.

Как сообщал «Новый День», «Газпром» не стал бронировать допмощности по перекачке газа через Украину, а из предложенного транзита в 89,1 млн кубов в сутки через Польшу подтвердил только 31,3 млн кубов. На этом фоне биржевая цена газа в Европе в течение дня выросла почти на 10%, с 790 долларов до 918 долларов на максимуме.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 22.09.21

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