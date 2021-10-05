Цена на газ в Европе поднялась до нового рекорда

Цена на газ установила новый рекорд во время торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость тысячи кубометров почти достигла 1230 долларов, остановившись на отметке в 1228 долларов.

Такая цена установилась за ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах.

Еще 1 октября ноябрьский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures торговался по 1197 долларов за тысячу кубометров. Сентябрьское среднее значение контракта «на день вперед» составило 759 долларов.

Напомним, эксперты предсказали снижение цен на газ, но сохранение больших колебаний. Неопределенность на газовом рынке в Европе будет сохраняться ближайшие десять лет, заявили аналитики.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 05.10.21

Забора от мигрантов уже мало – теперь Польша будет строить стену. / В США хотят посмертно помиловать Джорджа Флойда по делу о наркотиках. / Стала известна причина глобального сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»