Биржевые цены на газ в Европе достигли нового рекорда

В Европе продолжается повышение биржевых цен на газ. Сегодня утром стоимость ноябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 100 евро за МВт/ч, или $1197 за тысячу кубометров, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные биржи.

Всего за сентябрь среднее значение контракта «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах – главной газовой площадке Европы – составило $759 за тысячу кубометров.

Накануне вечером фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts прибавил еще $39 и достиг $1110 за тысячу кубометров. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам, отмечает агентство.

Биржевая цена «голубого топлива» в Европе растет из-за низкого уровня запасов в газохранилищах ЕС и нежелания «Газпрома» увеличивать закачку туда газа и продажи накануне запуска «Северного потока – 2». Также рекордному росту цен способствовали сокращение поставок СПГ из США и недавняя авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 01.10.21

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