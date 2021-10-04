Перманентная неопределенность: эксперты оценили перспективы газового рынка Европы

Неопределенность на газовом рынке в Европе может сохраниться в течение ближайшего десятилетия. Такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экономических экспертов. По их оценке, заявленная к реализации экологическая политика приводит к топливным дисбалансам, в результате чего рынок газа останется волатильным на долгие годы.

В частности, директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ, руководитель отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин обратил внимание, что газовые цены в Европе попали в зависимость от энергополитики. «Думаю, цены в тысячу не на всегда, упадут вниз. Но, скорее всего, мы входим в очень волатильный рынок, где цены будут ходить туда-сюда. Ценовой предел скорее моральный. Наверно на 70-80% – то, что мы будем наблюдать в следующее десятилетие. Это будет решать энергополитика», – пояснил он.

При этом эксперт отметил, что в Европе звучат четкие заявления об отказе от угля, что также сказывается на ситуации. «Есть только два топлива, которые могут сбалансировать рынок сегодня, – это газ и уголь. В Великобритании уже от угля отказались, цены на газ выросли – переключаться некуда. Межтопливное переключение… вот сейчас вот эту гибкость Европа теряет, переключаться становится многим странам некуда», – уточнил он.

Как считает Кулагин, такая ситуация будет приводить «к диким перегибам рынка в моменте». «Мы сможем наблюдать, когда цены будут за тысячу заходить, то падать меньше ста. Есть серьезные опасения, что вся политика, которая заявлена, будет реализована на практике, – за 10 лет Европа практически полностью откажется от угля, а технических возможностей обеспечить гибкость системы пока нет. В этой ситуации мне кажется, что войдем вот в этот период достаточно сильных и балансовых, и ценовых отклонений туда-сюда. И не исключаю, что это закончится в том числе, какими-то периодическими масштабными отключениями потребителей в европейских странах», – прогнозирует эксперт.

Комментируя ситуацию с якобы недопоставками топлива в Европу со стороны «Газпрома», Кулагин отметил, что статистика показывает обратную картину. «Появилась первая статистика по сентябрю. «Газпром» добыл порядка 41 млрд кубометров газа. Это рекорд за 13 лет. То есть, «Газпром» работает на пике мощностей добычи. При этом, очень серьезный прирост к 20-му году – 12% к сентябрю и за 9 месяцев предыдущего года, если сравнивать с текущим, это плюс 55 млрд кубометров – это целый ряд стран Восточной Европы – берите, это полностью годовое потребление. Газ – это не зерно, которое можно куда-то складировать, он добыт – значит он куда-то девается, а не просто придерживают мощности», – констатировал он.

При этом эксперт пояснил, что голубое топливо пользуется повышенным спросом также на внутрироссийском рынке. Речь идет не только о закачке в хранилища на фоне относительного раннего начала этого отопительного сезона, но и замещении угля в производстве электроэнергии. «Цена газа у нас фиксированная на внутреннем рынке, а вот цена угля имеет определенную гибкость. Когда угольщики увидели, что цена за рубежом $120-130 за тонну, причем, и в Европе, и в Азии – естественно, уголь поплыл туда. Оголил внутренний рынок и ничего не осталось, как закрывать этот рынок газом. В итоге резко вырос спрос на газ. К этому еще прибавились выводы АЭС – ремонтные работы, перезагрузка топлива и так далее. Это как раз совпало с августом-сентябрем. В итоге «Газпром» впервые за историю или, по крайней мере, за многие годы столкнулся с неестественно высоким спросом на газ в России. И даже показывая рекордные показатели по добыче, потребление внутреннего рынка очень много съедает. Все что остается, отправляется на экспорт», – сказал эксперт.

Научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев со своей стороны обратил внимание на отсутствие логики в действиях европейцев – в тот момент, когда ЕС тормозил «Северный поток», поставки американского СПГ на континент сократились к июлю втрое. «Мы имеем уникальную картину, которая может постепенно вернуться к более умеренным ценам, но зима наверно пройдет при довольно высоких ценах. Думаю, что многие действия в Европе, если бы они чуть-чуть ослабили борьбу с поставками газа к себе, то цена была бы меньше», – пояснил он.

Григорьев также отметил, что «в Европе сложилась такая тенденция, что каждый раз сталкиваясь с реализацией «зеленых» намерений, – они вместо того, чтобы подсчитать ресурсы, объемы, ставят еще более высокие цели».

«То, что они наметили на 30-й год, – это очень быстро. И денег у них особенно на это дело нет. То есть, у них есть призывы, есть регуляторные различные воздействия – давайте переходить на «зеленые». Но с технологиями тоже не очень все просто… Накопить солнечную энергию на зиму пока затруднительно. А все водородные и прочие штуки – они очень дорогие, в три раза дороже газа. С СПГ тоже проблема… вместо европейского патриотизма, есть азиатская прибыль, и дело с концом. То есть идея ухода от газопроводного газа на СПГ с точки зрения климатической повестки – это абсурд, потому что он больше выделяет… На месте европейцев я бы начал просчитывать задачку», – заключил Григорьев.

Сегодня цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубов. Стоимость угля достигла самого высокого уровня как минимум за 20 лет, составив $232,2 за тонну.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 04.10.21

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