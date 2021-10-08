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Пятница, 8 октября 2021, 15:37 мск

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Жертвами теракта в мечети в Афганистане стали более 100 человек

В мечети на севере Афганистана произошел взрыв. По предварительным данным, погибли около 100 человек, десятки ранены. Об этом сообщает агентство Aamaj News.

Взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Террористы специально подобрали время атаки так, когда внутри религиозного сооружения находилось много верующих. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

«Сегодня днем прогремел взрыв в мечети наших соотечественников-шиитов в провинции Кундуз, в результате чего есть погибшие и раненые. Специализированный отряд наших бойцов прибыл на место происшествия и начал расследование случившегося», – написал в твиттере заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

Талибы* считают, что ответственность за теракт несет группировка «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

*Движение «Талибан» запрещено законами РФ

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