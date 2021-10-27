На Пальму предложили сбросить бомбы, чтобы спасти от лавы

Глава испанского острова Гомера Касимиро Курбело предложил сбросить бомбы на соседнюю Пальму. По его мнению, взрывы могут проложить нужный путь для лавы, покрывающей остров, пишет «Мундо».

Возглавляющий один из Канарских островов Курбело призвал нацелить на Пальму военные самолеты. Этот шаг может прекратить превращение острова в зону отчуждения, уверен политик.

«Прилететь и заставить ее упасть, бум! Мне кажется, что с технологической точки зрения нужно это попробовать», – заявил Курбело.

Напомним, извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября, а на следующий день около пяти тысяч жителей испанского острова были эвакуированы. Лава перекрыла некоторые участки дорог и подошла к порогам ближайших к вулкану домов. Позже потоки лавы стали шире, на острове начались землетрясения.

Санта-Крус-де-ла-Пальма, Наталья Рязанова

Санта-Крус-де-ла-Пальма. Другие новости 27.10.21

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