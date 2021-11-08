США открыли границы после двух лет изоляции

США открыли границы для полностью привитых интуристов после двух лет изоляции из-за пандемии. Изменения коснутся граждан более 30 стран, но не россиян, привитых отечественными вакцинами, передает BBC.

Американские власти отменили карантин для иностранцев, но ввели жесткие условия въезда. Перед полетом туристы должны предъявить сертификат о вакцинации от Covid-19, 72-часовой отрицательный ПЦР-тест и список контактов для отслеживания взаимодействия с больными людьми. Для гостей из Канады и Мексики ПЦР-тест не является обязательным.

Границы были закрыты по распоряжению бывшего президента США Дональда Трампа. За 20 месяцев в стране успел смениться глава государства, и изменилась ситуация с коронавирусом.

Американский Госдеп анонсировал открытие границ в середине октября. Тогда же власти заявили, что примут только сертификаты о прививке препаратом, одобренным ВОЗ. Российская вакцина «Спутник V» одобрена более чем в 70 странах, но пока не получила регистрации в ВОЗ и Европейском агентстве по медпрепаратам.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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