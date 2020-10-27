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Вторник, 27 октября 2020, 18:23 мск

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В ВОЗ направлена заявка на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V»

Фото: Минздрав РФ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на официальном сайте Фонда.

«Мы направили заявку на ускоренную регистрацию и преквалификацию вакцины Всемирной организацией здравоохранения, что позволит включить «Спутник V» в перечень лекарственных препаратов, отвечающих ведущим стандартам качества, безопасности и эффективности», – сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, отметив, что рассчитывает на успешное прохождение процесса преквалификации на всех основных этапах.

В сообщении также отмечается, что вакцина создана на «хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека», а Россия стала одной из первых стран в мире, обратившихся в ВОЗ для преквалификации своей вакцины.

ВОЗ координирует программу ООН по переквалификацию. В ходе этой процедуры будет дана оценка качества, безопасности и эффективности препарата.

Москва, Татьяна Дорофеева

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