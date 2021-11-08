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Понедельник, 8 ноября 2021, 16:03 мск

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В Ираке ликвидировали одного из главарей ИГ*

Спецслужбы Ирака заявили о ликвидации одного из главарей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria.

Как утверждает представитель командующего ВС республики Яхью Расула, спецоперация по уничтожению террористов прошла в долинах Эль-Казаф и Джалабат, расположенных в пустыне Эр-Рутба в провинции Анбар. В результате был убит Абу аль-Бараа. Также правоохранители разрушили три укрытия боевиков.

«Исламское государство»* оккупировало треть территории Ирака летом 2014 года. Террористы захватили город Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2017 году премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ*. Однако до их пор в разных регионах страны проводятся операции по уничтожению террористического подполья.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Багдад, Зоя Осколкова

Багдад. Другие новости 08.11.21

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