Литва готовится объявить ЧП из-за толпы мигрантов, а в Польше ввели боевую готовность

Глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила ввести в стране чрезвычайное положение из-за толпы мигрантов, приближающихся к границе. Литовские власти по примеру Польши стягивают военных к линии раздела с Белоруссией.

Служба защиты госграницы Литвы тоже мобилизовала силы на участке белорусско-литовской границы. Военные и силовые ведомства заранее готовятся к любым возможным сценариям развития событий, передает «Вести.ру».

Польша ввела режим ЧП еще 2 сентября, а теперь в районе границы с Белоруссией объявлена боевая готовность из-за притока мигрантов. Представитель польских спецслужб Станислав Жарын уже назвал будущее столкновение с мигрантами самой крупной попыткой массового силового проникновения в страну.

Для защиты границы власти свезли к участку возможного прорыва 12 тыс. военных, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. «На границе дежурят уже более 12 тыс. солдат. Мы подняли уровень готовности и вместе с МВД готовы к обороне польской границы», – написал министр в Twitter.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии обвинил Варшаву в бесчеловечном отношении к беженцам. По данным ведомства, к белорусско-польской границе приближается толпа мигрантов, которые намерены проникнуть в Европу.

Напомним, Польша продлила до 1 декабря режим ЧП в районе границы с Беларуссией, которую обвинила в попытке дестабилизировать Евросоюз. Минск в ответ обвинил страны ЕС в жестоком обращении с мигрантами, что подтвердил сделанными на границе видеозаписями. Белоруссия отказалась отсеивать и принимать у себя мигрантов, которые направляются в ЕС, после введенных Европой санкций в свой адрес.

Вильнюс, Наталья Рязанова

Вильнюс. Другие новости 08.11.21

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