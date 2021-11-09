Литва объявила чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Власти Литвы ввели режим чрезвычайного положения в районах около участка границы с Белоруссией. Причиной стало обострение ситуации с нелегальными мигрантами, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Решение принято с учетом обострения ситуации в районе границы, передаем его на утверждение парламента», – цитируют политика «Известия».

Накануне глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила ввести в стране режим ЧП из-за толпы мигрантов, приближающейся к границе. В проблемный район стянули военных и силы Служба защиты госграницы. В тот же день около двух тысяч беженцев скопилось на польско-белорусской границе. Позже появились сообщения о стрельбе с польской стороны.

Вильнюс, Наталья Рязанова

Вильнюс. Другие новости 09.11.21

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