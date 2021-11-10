Эксперт назвала геноцидом народа газовый кризис на Украине

Энергетический кризис на Украине приведет к сложному отопительному сезону, заявила специалист по вопросам ЖКХ Алина Логозяк. Она назвала сложившуюся ситуацию с нехваткой топлива геноцидом населения страны.

«Дай бог, чтобы погода дала нам протянуть до Нового года. Мы уходим в 90-е годы, когда мы с вами чай грели в определенные часы», – сказала Логозяк в эфире телеканала «UkrLive». По ее мнению, украинский народ может «не потянуть» отопительный сезон по деньгам и просто физически.

Эксперт призвала украинские власти быстрее разрешить ситуацию и заключить долгосрочные контракты на поставку топлива. А для этого нужно наладить отношения с Россией и Белоруссией, считает Логозяк.

Ранее власти Украины велели переводить на газ ТЭЦ, производящие коммунальное тепло из-за нехватки угля. Но запасов в газохранилищах хватит только до начала января. В Верховной раде предупредили население, что к Новому году выбор может встать между тратой топлива на отопление жилья или на выработку электроэнергии.

Напомним, в середине октября бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявила о начале глубочайшего энергетического кризиса на фоне взлетевших цен на природный газ. При этом под угрозой оказалось не только обеспечение населения теплом и светом, но и работа большинства предприятий, у которых не хватит денег на энергоносители для производства.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 10.11.21

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