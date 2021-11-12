Белоруссия предложила Евросоюзу вместе решать проблему мигрантов

Столкнувшиеся с кризисом на границе Польша и Литва могут выйти из ситуации при совместной работе с Белоруссией, заявила замглавы администрации белорусского президента Ольга Чуприс. Руководству стран ЕС пора начать диалог с Минском для проработки карты общих действий.

«Руководителям сопредельных государств, Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза необходимо начать вести диалог с руководством Белоруссии на предмет выстраивания дорожной карты, чтобы не допустить ухудшения ситуации», – сказала Чуприс в эфире телеканала ОНТ.

Совместная работа нужна не только для разрешения кризиса, но и для помощи мигрантам. Чиновник отметила, что дальнейшее усложнение ситуации может привести к жертвам.

Напомним, Красный крест в Белоруссии организовал сбор средств для помощи беженцам на белорусско-польской границе. Белорусский президент Александр Лукашенко накануне поручил подчиненным доставить в лагерь беженцев сухие дрова, чтобы люди могли себя обогревать.

Кризис на границе Белоруссии и стран ЕС: Польши, Литвы и Латвии, ухудшился в прибытием к линии раздела около двух тысяч мигрантов. Польские и литовские пограничники ежедневно сообщают о сотнях попыток прорвать границы.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 12.11.21

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