«Белавиа» отказалась перевозить в Белоруссию граждан Ирака, Сирии и Йемена

Компания «Белавиа» перестанет брать на рейсы из Турции в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена. На борт не впустят даже тех, кто купил билеты заранее.

«С 12 ноября граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь», – говорится в сообщении переводчика на официальном сайте.

Всем пассажирам из этой категории, купившим билет заранее, компания пообещала вернуть полную стоимость перелета. Граждане могут обратиться за возвратом средств по месту покупки билета.

Ранее компания Turkish Airlines отказалась принимать на борт летящих в Белоруссию самолетов граждан Ирака, Сирии и Йемена. Заявление перевозчика было опубликовано на фоне новости о возможности применения санкций в отношении российского «Аэрофлота» и Turkish Airlines. Евросоюз обсуждал эту меру для приостановки потока беженцев, которые через территорию Белоруссии направлялись к границе Польши и Литвы.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 12.11.21

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