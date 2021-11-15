Британский таксист закрыл террориста-смертника в машине

В Великобритании водитель такси предотвратил теракт, заперев смертника в автомобиле. Об этом сообщает таблоид Sun.

Инцидент произошел в Ливерпуле. Пассажир попросил водителя отвезти его в собор, где в День поминовения собралось много людей. Машина попала в пробку, пассажир начал нервничать и изменил конечную точку поездки на больницу.

Таксист заподозрил что-то неладное, выскочил из автомобиля и заблокировал двери. После этого произошел взрыв. В результате предполагаемый террорист погиб, таксист получил незначительные ранения – ожоги и раны от осколков.

По данным Times, полиция рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых есть и террористическая атака. В расследовании задействованы сотрудники контртеррористического подразделения. В соответствии с законом о терроризме уже задержали трех мужчин.

Ливерпуль, Зоя Осколкова

Ливерпуль. Другие новости 15.11.21

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