Еще два самолета вывезут мигрантов из Минска в Ирак

Два вывозных рейса запланированы на 27 ноября для отправки мигрантов, оказавшихся на территории Белоруссии. Два борта вылетят из белорусской столицы с почти тысячей пассажиров, сообщила пресс-служба национального аэропорта Минск.

Вылет первого в иракский Эрбиль запланирован на 00:45 часов, второго – на 23:45 часов. «Оба рейса будут выполняться авиакомпанией Iraqi Airways на самолете Boeing 747-400 (на 420 пассажирских кресел)», – добавили в пресс-службе.

Ранее Еврокомиссия анонсировала транш в 3,5 млн евро для Белоруссии на возвращение нелегальных мигрантов на родину. На эти деньги должна быть организована отправка добровольных возвращенцев из Минска. А Эстония отправила в Литву 105 км колючей проволоки в качестве гуманитарной помощи для разрешения кризиса с мигрантами. Проволока должна послужить укреплению заграждений на границе с Белоруссией.

Как сообщал «Новый День», кризис с мигрантами усилился 8 ноября, когда с территории Белоруссии к польской границе подошла толпа нелегальных мигрантов. Несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока пытались прорваться в ЕС через границу Польши.

Минск, Наталья Рязанова

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