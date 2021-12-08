США раскошелятся на поддержку независимых иностранных журналистов

США станут самым крупным спонсором Фонда по поддержке СМИ, выражающих общественные интересы. Американские власти планируют выделить большие суммы на поддержку независимых журналистов по всему миру, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американские официальные лица объявят о «значительных инвестициях» в фонд во время «Саммита за демократию», намеченного на 9-10 декабря.

«Наш вклад в недавно запущенный Международный фонд по поддержке выражающих общественные интересы СМИ будет наибольшим среди всех государств», – цитирует Блинкена ТАСС.

Напомним, в России журналисты массово требовали изменить закон о СМИ-иноагентах. Издания опубликовали открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину и высшим чинам ряда министерств и ведомств. Журналисты призвали прекратить практику внесения СМИ и отдельных журналистов в список иноагентов и «фиктивные дела» против работников прессы.

В Кремле заверили, что цель закона не в преследовании СМИ и отдельных журналистов, а в препоне для иностранно влияния на общество. «Происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из-за границы, в этих целях часто используются и НКО, и журналисты, и СМИ. Если вы получаете иностранные деньги, то вноситесь в этот список», – пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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