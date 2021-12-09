Китай пригрозил последствиями за бойкот Олимпиады

МИД Китая предупредил о последствиях страны, объявившие бойкот Олимпиаде в Пекине. Представитель министерства Ван Вэньбинь считает, что политические манипуляции в спорте приведут к изоляции того, кто их использует.

«США, Великобритания, Австралия и Канада используют олимпийскую платформу для политических манипуляций. Это не получит поддержки, и они изолируют сами себя. Они заплатят за свои ошибочные действия», – цитируют дипломата «Известия».

Ван Вэньбинь напомнил, что Китай и не приглашал официальных лиц бойкотирующих Игры стран в Пекин. По словам дипломата, Олимпиада пройдет успешно, потому что это будет встреча настоящих атлетов, а не сцена для «политиканов».

Как сообщал «Новый День», США первыми объявили дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае. Американские спортсмены отправятся на соревнование, а вот официальные лица не появятся на трибунах. Вскоре об отказе направлять своих представителей в Пекин заявили Австралия, Великобритания, Канада и Япония.

Европарламент выступил за тотальный бойкот Олимпиады в Пекине, ссылаясь якобы на нарушения прав человека в Китае, на которые Запад должен отреагировать. Франция отказалась участвовать в бойкоте. Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что политизация спорта приведет к развалу устоявшейся спортивной системы.

Пекин, Наталья Рязанова

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