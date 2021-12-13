ЕС выделил 30 млн евро на демократию в Белоруссии

Еврокомиссия одобрила транш в 30 млн евро на поддержку независимых СМИ в Белоруссии и молодежи «в изгнании». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поддержит Белоруссию в «определении дальнейшего пути».

«ЕС поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы увеличиваем нашу поддержку, добавив дополнительно 30 млн евро для молодежи, независимых СМИ, малых и средних предприятий в изгнании и деятелей культуры», – написала Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Твиттере.

Она добавила, что союз подготовил экономический и инвестиционный пакет на три миллиарда евро для Белоруссии. Он будет задействован, если Минск начнет предложенные Брюсселем демократические преобразования.

«Белорусский народ имеет законное право определять дальнейший путь своей страны. ЕС с ними», – добавила чиновник.

Напомним, 2 декабря новые США, Канада и Великобритания ввели новые санкции в отношении белорусских граждан и организаций, которые принимали участие в «продолжающемся подавлении прав человека и демократии». ЕС также одобрил новый пакет ограничений для Белоруссии.

В ответ с 1 января 2022 года Минск объявил эмбарго на ввоз большого перечня продовольственных товаров из стран Запада. Под запрет попали товары из ЕС, США, Великобритании, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Черногории, Швейцарии, Северной Македонии и Северной Ирландии.

Брюссель, Наталья Рязанова

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