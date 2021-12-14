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Вторник, 14 декабря 2021, 12:34 мск

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В Таллине утвердили ночного мэра

В Таллине появился советник по ночной жизни. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой пресс-службу Социал-демократической партия Эстонии.

На должность советника по ночной жизни в Таллинской городской канцелярии при вице-мэре по культуре назначили Натали Метс. Основной задачей ее деятельности станет разработка целостного подхода к ночной жизни в эстонской столице с учетом интересов всех жителей города.

По словам вице-мэра по культуре Каарела Оя, в большом городе ночью всегда кипит жизнь, но это время должно быть логичным продолжением дневного, а не полной его противоположностью. Чиновник подчеркнул, что при этом нельзя мешать людям, которые хотят отдыхать и высыпаться.

Стоит отметить, что должности ночного мэра или советника по ночной жизни существуют и в других городах мира. В частности, такие чиновники есть в Нью-Йорке, Лондоне, Хельсинки, Амстердаме и Тбилиси.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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