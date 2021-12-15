Автомобили с мигрантами из России попали под обстрел на границе США и Мексики

На пограничном переходе в Калифорнии силовики открыли огонь по двум автомобилям, в которых, как выяснилось позже, находились 18 граждан России. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошел на границе между американским городом Сан-Исайдро и мексиканской Тихуаной. В направлении пропускного пункта на высокой скорости ехали внедорожник Ford и седан Mercedes. Один из таможенников открыл огонь по автомобилям.

Машины остановились. Отмечается, что никто серьезно не пострадал, лишь у двух пассажиров были легкие ушибы.

Выяснилось, что в автомобилях находились 18 российских граждан, в том числе несколько детей. У мигрантов не было при себе документов, необходимых для легального пересечения границы. Водителей обвинили в укрывательстве нелегальных иммигрантов.

Мехико, Зоя Осколкова

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