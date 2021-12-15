российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 декабря 2021, 14:04 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Автомобили с мигрантами из России попали под обстрел на границе США и Мексики

На пограничном переходе в Калифорнии силовики открыли огонь по двум автомобилям, в которых, как выяснилось позже, находились 18 граждан России. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошел на границе между американским городом Сан-Исайдро и мексиканской Тихуаной. В направлении пропускного пункта на высокой скорости ехали внедорожник Ford и седан Mercedes. Один из таможенников открыл огонь по автомобилям.

Машины остановились. Отмечается, что никто серьезно не пострадал, лишь у двух пассажиров были легкие ушибы.

Выяснилось, что в автомобилях находились 18 российских граждан, в том числе несколько детей. У мигрантов не было при себе документов, необходимых для легального пересечения границы. Водителей обвинили в укрывательстве нелегальных иммигрантов.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нелегальная миграция

В Венгрии семь мигрантов погибли в ДТП, уходя от погони / Лукашенко: за сутки на границе нашли двух убитых мигрантов / Еще два самолета вывезут мигрантов из Минска в Ирак / Собянин пообещал сократить число мигрантов в ЖКХ / Камни и палки против газа и водометов: на польско-белорусской границе произошли столкновения мигрантов и силовиков / Спецслужбы задержали более 20 человек, зарабатывавших на нелегальных мигрантах / Миграционный коллапс и рост социальной напряженности: правительство РФ снова идет против Путина и провоцирует кризис / Десятки нелегалов прорвались через границу Польши в Евросоюз

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Нелегальная миграция, США,