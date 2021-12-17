Страны ЕС продлили санкции против России, но хотят сохранить хорошие отношения

Руководство всех стран Евросоюза поддержало продление на полгода пакета антироссийских санкций. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет сохранить хорошие отношения с Россией, но ждет от нее определенны х шагов.

Глава Евросовета Шарль Мишель объявил о продлении санкций еще на полгода в Twitter и пригрозил новыми ограничениями. Он отметил, что решение принято единогласно после обсуждения на саммите Евросоюза.

«Огромные последствия и серьезные издержки последуют, если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских соглашений», – говорится в сообщении.

Урсула фон дер Ляйен тоже ждет от Москвы новых шагов навстречу. В частности – уменьшения скопления войск у границы с Украиной.

«Мы хотели бы видеть ситуацию, при которой отношения с Россией были бы хорошими, но это в значительной мере зависит от выбора, который сделает Москва. Мы продолжаем призывать Россию к деэскалации напряженности и к тому, чтобы она воздерживалась от любой агрессии в будущем», – цитирует главу Еврокомиссии «Интерфакс».

Ранее ведущие страны ЕС усомнились в правильности санкционного давления на Россию. Германия, Франция, Италия и Испания предложили провести очередной раунд переговоров вместо подписания нового пакета санкций из-за Украины.

В свою очередь администрация президента США Джо Байдена пытается добиться от ЕС согласования широкого пакета ограничений против российских банков и энергетических компаний. Предполагается, что эти санкции заработают, Россия нападет на Украину.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»