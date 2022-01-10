В Алма-Ате за сутки задержали более 500 человек

Более 500 человек в Алма-Ате задержаны по подозрению в террористических атаках и мародерстве. Продолжается зачистка Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов от бандитских группировок.

«Задержаны 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и 1 412 боеприпасов. Зачищены от бандитских группировок квадрат улиц Саина – Раймыбека – Карьерная – Жандосова, квадрат улиц Абая – Достык – Аль-Фараби – Желтоксан», – сообщили в комендатуре Алма-Аты.

В городе впервые за пять дней заработал интернет для стационарных и мобильных устройств. Ряд сайтов остается недоступным, но жители города могут пользоваться услугой без ограничений во времени, как это было 8 и 9 января.

Алма-Ату отключили от всемирной сети после ввода режима ЧП в связи с массовыми беспорядками. Власти объяснили отключение тем, что «террористические группировки» координировали свои действия через интернет.

Напомним, акции протеста начались в Казахстане 2 января в связи с резким подорожанием газа для заправки автомобилей. Митингующих не устроили уступки властей, и вместе с экономическими требованиями стали выдвигать политические. Акции протеста переросли в погромы и столкновения с полицией.

В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и ввел режим ЧП Алматы, Алматинской и Мангистауской областях, столице Нур-Султане до 19 января. На территорию страны введены миротворцы из стран-участниц ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Накануне власти заявили, что ситуация в Казахстане стабильна.

Алма-Ата, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»